Мужчины самые большие суммы тратят на бытовую технику, а женщины — на обновление гардероба, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт».

«В первой половине 2020 года заметно выросли общие средние чеки операций по картам у представителей обоих полов относительно того же периода 2019 года. Так, у женщин он оказался больше, чем у мужчин и вырос на 28%, составив 7 831 рубль. У мужчин же чек составил 7 558 рублей, а рост относительно первой половины 2019 года — 17%. Аналитики связывают это с отложенным спросом: различных видов операций стало меньше по количеству, но они совершались на более крупные суммы. Так, во время ограничений периода самоизоляции люди не совершали привычные траты, а после снятия ограничений начали расходовать сэкономленные средства», — сказано в сообщении.

Средняя сумма переводов у мужчин выросла на 19% и составила 47 995 рублей, а у женщин — на 21% и составила 43 250 рублей. А вот чеки покупок по картам, наоборот, снизились: на 7% у женщин (1 033 рубля) и на 8% у мужчин (1 238 рублей).

По данным исследования, самые высокие средние чеки у женщин — на обновление гардероба, а у мужчин — на «бытовую технику и электронику». Традиционной категорией-лидером у мужчин и женщин, занявшей первое место рейтинга трат, стали «Супермаркеты». Средний «мужской» чек здесь — 676 рублей, а «женский» — 633 рубля. Следующие четыре позиции рейтинга трат оказались различными у представителей каждого из полов. У мужчин — это «Транспорт» (средний чек — 1 242 рубля), «Товары для дома» (2 686 рублей), «Ремонт и стройматериалы» (2 919 рублей) и «Бытовая техника и электроника» (6 883 рубля).

У женщин же, согласно статистике банка, самыми востребованными после «Супермаркетов» оказались категории «Одежда, обувь и аксессуары» (средний чек — 3 976 рублей), «Товары для дома» (2 600 рублей), «Транспорт» (875 рублей), «Здоровье» (1 203 рубля).