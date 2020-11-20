Эксперты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» выяснили причины, по которым россияне допускают просрочки платежей по договорам кредитования с банками и МФО.

Так, 48,3% опрошенных сообщили о том, что всегда четко следовали графикам платежей и не просрочили выплаты ни на один день. Еще 5,9% респондентов признали, что сами виноваты в образовании просрочки, поскольку о дате внесения платежа или наличии долга они забыли. А 45,8% граждан хотя бы один раз выплачивали кредиты с задержками по причинам, на которые они не смогли повлиять.



«Среди причин образования просрочки, не поддающихся влиянию заемщиков, чаще всего встречается возникновение непредвиденных расходов — в 17,3% случаев. Задержка заработной платы препятствует своевременным выплатам реже — в 16,5% случаев. Снижение регулярных доходов мешает исполнять кредитные обязательства только 8,3% респондентов. Болезнь же препятствовала выплатам задолженности лишь у 3,7% граждан», — сказано в сообщении.

В опросе участвовали порядка 1,8 тыс. граждан, проживающих во всех регионах Российской Федерации.

