По выбору клиента кредитная организация выдавала купюры или юбилейные монеты «Волк Забивака» и «Козельск».

Участники акции чаще всего обменивали мелочь в 10 копеек. Только один клиент сдал монеты этим номиналом на сумму 6500 рублей, что около 13 килограмм. Другой житель города принес 5730 рублей по 5 и 10 копеек.

«Себестоимость 10-копеечных монет, которые чаще всего хранятся в копилках у людей, выше номинала примерно в 6 раз. Поэтому их необходимо возвращать в оборот, а не чеканить новые. С этой целью и проводится ежегодная акция по бесплатному обмену мелочи на купюры, в которой участвует и Банк ЗЕНИТ», — отметила Управляющий Дополнительным офисом «Екатеринбург/66» Марина Никифорова.

Акция проходила в Екатеринбурге в период с 26 октября по 11 ноября 2020 года. Организатор мероприятия — Уральское ГУ Банка России.