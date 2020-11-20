Банк ЗЕНИТ в рамках акции по обмену монет принял мелочь от жителей Екатеринбурга на общую сумму 20 998 рублей, что по весу составляет около 60 килограмм.
По выбору клиента кредитная организация выдавала купюры или юбилейные монеты «Волк Забивака» и «Козельск».
Участники акции чаще всего обменивали мелочь в 10 копеек. Только один клиент сдал монеты этим номиналом на сумму 6500 рублей, что около 13 килограмм. Другой житель города принес 5730 рублей по 5 и 10 копеек.
«Себестоимость 10-копеечных монет, которые чаще всего хранятся в копилках у людей, выше номинала примерно в 6 раз. Поэтому их необходимо возвращать в оборот, а не чеканить новые. С этой целью и проводится ежегодная акция по бесплатному обмену мелочи на купюры, в которой участвует и Банк ЗЕНИТ», — отметила Управляющий Дополнительным офисом «Екатеринбург/66» Марина Никифорова.
Акция проходила в Екатеринбурге в период с 26 октября по 11 ноября 2020 года. Организатор мероприятия — Уральское ГУ Банка России.
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