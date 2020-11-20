ВТБ прогнозирует рост своего ипотечного портфеля на 20% по итогам 2020 года. Об этом сообщил руководитель управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев в ходе онлайн-дискуссии с инвесторами, организованной инвесткомпанией «Атон».

«У нас уже за девять месяцев этого года ипотечный портфель вырос почти на 17%, и мы, соответственно, ждем роста не менее 20% по итогам года», — сказал он.

Банкир уточнил, что во многом росту ипотечного портфеля способствовала госпрограмма субсидирования ставок. «До четверти наших новых выдач ипотечных в этом году проходит по этой программе», — добавил Вакеев, отметив, что ипотечный рынок в целом чувствует себя хорошо.

По итогам десяти месяцев 2020 года ВТБ выдал более 282 тыс. ипотечных кредитов на 731 млрд рублей.