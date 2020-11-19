На рынке жилищного кредитования начало активно развиваться направление беззалоговых целевых кредитов (POS-кредиты) на покупку быстровозводимых домов, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на участников рынка. По словам вице-президента Почта Банка Андрея Павлова, к середине осени объем заявок на 40% превысил показатель всего 2019 года. Сейчас портфель POS-кредитов на загородные дома в банке составляет около 1 млрд рублей при средней сумме кредита 830 тыс. рублей.

Он отметил, что волатильность валютных курсов стимулирует реализацию отложенного спроса, а пандемия и режим изоляции увеличивают спрос на загородные и дачные дома. Как отмечают в Ассоциации деревянного домостроения (АДД), в течение полугода общий объем производства, возведения и продаж такого жилья вырос на 10–15%.

Не все банки, занимающиеся POS-кредитованием, готовы выходить в новый сегмент. Как отмечают в «Русском Стандарте», ключевая задача кредитной организации — увеличение клиентской базы. Выбирая между десятком граждан, оформивших несколько небольших кредитов, и одним клиентом, оформившим крупный кредит, банки чаще всего выбирают первый вариант. В Хоум Кредит Банке считают, что оптимальным для таких целей часто является нецелевой кредит наличными.

Эксперты указывают на повышенные риски беззалоговых кредитов по сравнению с залоговыми, что побуждает банки сокращать суммы кредита и увеличивать уровень ставки. Также должен быть ужесточен отбор клиентов. По данным Росстата, в 2019 году прирост объема ввода деревянных домов составил 8,8 млн кв. м. По мнению экспертов АДД, к ним надо добавить объекты, построенные с применением несущих деревянных конструкций. Таким образом, общий объем ввода деревянных домов в 2019 году они оценивают в 14,9 млн кв. м, или 90 тыс. домов.