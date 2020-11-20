Совладелец Локо-Банка Михаил Рабинович приобрел 17,4% группы FESCO, следует из сообщения на сайте группы.

«Из состава акционеров транспортной группы FESCO вышла американская TPG Capital. Принадлежавшие ей 17,4% акций приобрел бизнесмен, совладелец АО «Локо-Банк» Михаил Рабинович. Сделка осуществлена на рыночных условиях», — сообщила компания.

FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.



Михаил Рабинович в соответствии с критериями МСФО относится к числу лиц, оказывающих значительное влияние на Локо-Банк. Ему принадлежит 14,776% акций банка через зарегистрированную на Кипре компанию VIOS Holdings Limited, свидетельствует информация на сайте ЦБ.