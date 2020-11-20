Экономическая динамика замедляется по всем основным направлениям, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка «СберИндекс» . Однако, в отличие от апреля-мая, текущее замедление не носит характера обвального и не является внезапной остановкой всей экономики, отмечают эксперты.

Потребительские расходы сократились в октябре на 2,7% в годовом выражении. Поступления на счета МСП снизились на 0,7% в годовом выражении. Номинальный ФОТ остается на уровнях 2019 года, но, если бы не коронавирус, реальные трудовые доходы граждан были бы на 8,9% выше.

«Наступление второй волны совпало с моментом, когда уже был удовлетворен отложенный спрос, сформировавшийся во время локдауна в апреле-мае. В ответ на возросшую угрозу заражения потребитель изменил поведение и постепенно сокращает траты, которые связаны с посещением многолюдных мест», — отмечают аналитики «СберИндекса» .

Сильное давление испытывают те сегменты, которые нельзя перенести онлайн. Более других страдает туриндустрия (минус 61,1% в годовом выражении), так как сохраняются существенные ограничения мобильности населения между странами. Вторая волна коронавируса существенно сократила спрос на услуги кафе, баров, ресторанов (минус 29,6%), индустрии красоты (минус 21,4%) и развлечений (минус 61,5%). В прошлом месяце начали характерно расти траты на продовольствие (6,6%), лекарства и медицинские товары (19,9%).

Среди регионов с повышенным уровнем опасности заражения вклад пандемии в спад потребления составил в среднем более 25%. Аналитики подчеркивают, что до настоящего момента не наблюдается признаков драматического ухудшения ситуации. «Происходит замедление, которое вызвано нежеланием потребителя рисковать, а также параллельным возвращением некоторых ограничительных мер», — поясняют эксперты.