Сокращение российского ВВП в январе — сентябре по отношению к девяти месяцам 2019 года составило 3,5%. Такая предварительная оценка содержится в материалах Росстата .

Ведомство справочно указывает, что годом ранее был зафиксирован рост ВВП на 1% по отношению к соответствующему периоду 2018-го.

Ранее в ноябре Росстат представил предварительную оценку сокращения российского ВВП в III квартале текущего года — 3,6% в годовом выражении.

Минэкономразвития в октябре оценило спад российской экономики в III квартале в 3,8% в годовом выражении, девятимесячный — в 3,5%.



Из сегодняшней сводки Росстата также следует, что сокращение инвестиций в основной капитал за девять месяцев 2020 года составило 4,1% в годовом выражении против роста на 1,3% за январь — сентябрь 2019-го по отношению к аналогичному периоду 2018 года.