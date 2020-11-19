Роскачество фиксирует тысячи зарегистрированных мошеннических ресурсов к ежегодной распродаже «Черная пятница», которая пройдет в России с 27 по 29 ноября, и рекомендует придерживаться правил цифровой безопасности. Об этом говорится в сообщении Роскачества, опубликовавшего чек-лист действий перед любой онлайн-покупкой в «Черную пятницу».



«В преддверии «Черной пятницы» 27 ноября — главной распродажи года для многих компаний — мошенники традиционно активизируются. Мошенники уже бьют рекорды по зарегистрированным фальшивым интернет-магазинам, копирующим настоящие страницы. Сейчас их счет идет уже на тысячи. Мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, так что следите внимательно, на каком именно сайте вы делаете покупку», — отметили в организации.

«Все рекомендации, в общем-то, можно свести в одну: будьте предельно внимательны. Повышайте свой уровень цифровой грамотности не за счет финансовых потерь, а благодаря следованию экспертным рекомендациям», — добавил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, слова которого приводятся в сообщении.

Роскачество рекомендует придерживаться следующих правил, чтобы не стать жертвой мошенников: обращать внимание на доменное имя сайта, покупать только у проверенных брендов и интернет-магазинов, а также проверять, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности. Рекомендуется также проверять реквизиты интернет-магазина перед покупкой, поскольку перевод физическому лицу, когда указан номер карты или электронного кошелька, будет считаться не оплатой покупки, а добровольным переводом, что затруднит возврат средств в случае мошенничества.

«Мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написанные с ошибками или замененными символами названия, либо с другими доменными окончаниями. В этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют «распродажный» суффикс -off. Будьте внимательней! Если вы не уверены в интернет-магазине, проверьте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (например, за две недели или месяц до распродажи), не совершайте на нем покупки — вы не можете точно знать, не мошеннический ли это сайт», — отмечает Роскачество.

Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на цену в сравнении с другими ресурсами. «Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться: вас могут заманить, чтобы вы ввели свои персональные данные, а особенно — данные карты», — отмечает организация.

Роскачество также рекомендует не поддаваться на всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и другие маркетинговые ухищрения, которые рассчитаны на эмоции. «Всегда проверяйте сайт по чек-листу выше перед тем, как ввести на нем свои персональные или платежные данные», — отмечает «Роскачество».

Покупателям также необходимо быть внимательными к почтовым рассылкам, указывает организация. Основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, — это письма, приходящие в почту, мессенджеры и по СМС с обещанием огромных скидок, лотерейных розыгрышей или специальной акции с дополнительными бонусами, баллами и многое другое. «Вы все еще переходите на сайты из ссылок в письмах и мессенджерах? Обязательно вводите адрес вручную! Вы уверены в том, что письмо отправлено оригинальным интернет-магазином, а не мошенником?», — предупреждают эксперты.

«Всегда держите включенным антивирус на компьютере и телефоне — это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить ваш банковский счет», — заключили в Роскачестве.