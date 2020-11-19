Российские банки выдали в октябре 2020 года 653 тыс. кредитных карт, что на 27% меньше, чем в октябре 2019 года. По сравнению с сентябрем текущего года выдача сократилась на 13%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



За 10 месяцев 2020 года банки выдали 6,4 млн кредиток — на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращение кредитования зафиксировано во всех из 30 регионов, лидирующих по количествам выдач кредитных карт. По сравнению с сентябрем наибольшее падение зафиксировано в Нижегородской области (минус 18%), Саратовской области (минус 17%), Башкортостане, Югре и Москве (по минус 16%). В годовом выражении (по сравнению с октябрем 2019 года) — в Московской области и Хабаровском крае (по минус 34%), Воронежской области (минус 33%) и Югре (минус 32%).

«Выдачи кредитных карт росли до октября ежемесячно, восстанавливаясь после апрельского падения. В октябре с наступлением второй волны коронавируса этот тренд оказался сломлен. Скорее всего, банки вновь ужесточили свои кредитные политики в этом сегменте розничного кредитования, видя в нем повышенные риски, что и привело к сокращению выдач», — сказал Александрович.