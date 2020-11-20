ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 21 ноября.

Курс доллара понизился на 25,07 копейки, составив 76,012 рубля (76,2627 рубля на 20 ноября). Курс евро снизился на 8,41 копейки до 90,2643 рубля (90,3484 рубля на 20 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:13 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 13 копеек и составил 76,18 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,35 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 75,84—76,24 рубля за доллар и 90,12—90,48 рубля за евро.