Негосударственные пенсионные фонды в III квартале нарастили пенсионные средства на 1,6% — до 4,4 трлн рублей. Из них 2,9 трлн рублей — пенсионные накопления, 1,5 трлн — пенсионные резервы. В основном рост произошел за счет переоценки корпоративных облигаций и акций , говорится в аналитическом материале Центробанка «Тенденции рынка НПФ» .

НПФ за квартал увеличили вложения пенсионных средств в государственные ценные бумаги. При этом в пенсионных накоплениях немного увеличилась доля корпоративных облигаций (до 54,4%), а в пенсионных резервах она перестала расти, достигнув 47,8%. На структуру портфеля пенсионных резервов влияют в том числе новые требования к инвестированию, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.



На фоне снижения ключевой ставки НПФ продолжили уменьшать вложения пенсионных денег в депозиты и счета в банках. В пенсионных накоплениях объем таких вложений составил чуть меньше 100 млрд рублей (минимум с начала 2012 года), в пенсионных резервах — 83 млрд рублей (минимум с начала 2015 года).