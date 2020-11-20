В октябре 2020 года было выдано 0,72 млн новых кредитных карт , что меньше на 27,6%, чем в октябре прошлого года (0,99 млн штук). Об этом говорится в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим месяцем также зафиксировано снижение — на 6% (в сентябре 2020 года — 0,77 млн единиц). Всего с начала года было выдано 7,06 млн новых кредитных карт, что на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го (в январе — октябре 2019 года — 9,32 млн штук).

Наибольшее количество новых карт было выдано в Москве (44,5 тыс. единиц), Московской области (33,6 тыс.), Краснодарском крае (29,9 тыс.), Санкт-Петербурге (28,4 тыс.) и Республике Башкортостан (24,2 тыс. штук).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных новых кредитных карт продемонстрировали Московская область (минус 35,7%), Москва (минус 34,7%), Республика Крым (минус 33,7%), а также Тюменская область (минус 32,2%) и Республика Татарстан (минус 30,9%).