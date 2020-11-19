Власти России должны признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета. Об этом заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, говорится на сайте партии.

«Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась», — сказал Миронов. Он добавил, что действующая пенсионная система не обеспечит «достойных пенсий, она банкрот».

По его словам, средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который и так «невозможно прожить». Средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тыс. рублей, отметил политик. По его словам, ситуацию не спасло даже повышение пенсионного возраста.

«Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — заключил Миронов. По его мнению, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также устранит нецелевые расходы.

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. Согласно этому документу, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет. Возраст выхода на пенсию не изменился для граждан, занятых на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, а также для женщин, имеющих пять и более детей; инвалидов по зрению первой группы и военной травмы.