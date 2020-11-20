Минфин в соответствии с поручением президента РФ перечислил регионам дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам РФ, а также городу Байконуру для обеспечения выполнения ими социальных обязательств, уточняется в сообщении Минфина.

Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.

Финансовую помощь получат субъекты РФ с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 1,5. Это позволит оказать поддержку наиболее сильно пострадавшим регионам.



Подходы к распределению дотаций были одобрены на заседании правительства РФ.