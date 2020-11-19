Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, пишут «Известия» . Это следует из разработанного ведомством законопроекта. Чтобы получить ВНЖ, нужно будет либо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей (можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн рублей); либо проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудоустроить 25 человек; либо открыть ИП, вложив 10 млн рублей и приняв на работу 10 россиян; либо владеть три года до обращения за ВНЖ ОФЗ или недвижимостью на 30 млн рублей.

ВНЖ позволяет получить полис ОМС и пользоваться всеми социальными услугами, доступными для граждан РФ. Обладателю документа, в отличие от иностранцев, не нужно получать патент или разрешение на работу в России. Налоговая база будет идентичной с россиянами. Также ВНЖ позволяет въезжать в любые страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим. За фактическое проживание за пределами страны более полугода вида могут лишить.

Для получения вида на жительство в РФ сперва необходимо оформить разрешение на временное проживание (РВП), и лишь спустя год можно подавать заявку на ВНЖ, отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Кроме пакета документов требуется выполнить еще ряд условий, например, сдать экзамен по русскому языку, пройти медосмотр, добавила она.

По мнению экспертов, если инициативу примут, это будет первый закон в РФ, когда натурализация будет происходить не по праву рождения, вкладу в культуру или в спорт, а при помощи экономической контрибуции. Программа вполне может быть востребованной, тем более что пороги сравнительно невысокие, но полноценный переход в российскую юрисдикцию и получение паспорта вряд ли будет актуальным. Сейчас, как правило, контрольно-надзорные органы к иностранцам относятся более лояльно, чем к россиянам. Получение гражданства такую защиту аннулирует, считают эксперты. Если ВНЖ можно будет конвертировать в гражданство и получить аналогичные документы для членов семьи, программа будет более актуальна.