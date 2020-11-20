Правительство России до конца года запустит пилотный проект, который позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы.

«До конца года правительство планирует запустить пилотный проект, мы его давно уже обсудили, работали над этим, но пандемия вносит свои коррективы. Но этот проект позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку», — сказал премьер.

Пилотный проект, по словам Мишустина, планируется реализовать в Нижегородской области и в Татарстане, отвечать за это будут Федеральная налоговая служба, Министерство труда, Минэкономразвития, Министерство финансов, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Он поручил ведомствам действовать слаженно, координировать свои действия, чтобы затем оценить возможность распространения «пилота» на остальные регионы.

Предполагается, что проект будет реализован в три этапа. «Первый этап — это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах», — сказал премьер.

Завершающий этап, добавил Мишустин, подразумевает анализ всех сведений, выработку предложений по оценке нуждаемости и построению системы адресной поддержки. «Все это нужно обсудить и сделать удобным для людей, чтобы эти идеи сделали адресную социальную помощь доступнее. Надеюсь, мы с этими задачами справимся», — резюмировал он.