Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на отсрочку перевода на отечественное ПО компаний, работающих в стратегически важных отраслях, пишет «Коммерсант» . Они просят не сдвигать на три года сроки перехода субъектов критически важной информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО, как предлагает Минцифры.

АРПП и АРПЭ пишут, что если отсрочка будет одобрена, то выход из технологической зависимости будет отложен на три года, за это время будут реализованы программы цифровизации экономики, что поставит в зависимость от зарубежных вендоров IT-отрасль и систему госуправления.

В пресс-службе Минцифры напомнили, что министерство принимало замечания к указу до 4 июня, и от АРПП и АРПЭ отзывов не поступило. Такие компании, как «Газпром», «Росатом», ВТБ и «Ростелеком» указали на неготовность отечественных производителей ПО и оборудования удовлетворить потребности субъектов КИИ, а также на существенный уровень затрат на импортозамещение, подчеркнули в Минцифры.

Российские поставщики готовы поставлять железо для КИИ, и трехлетняя отсрочка не требуется, возражает гендиректор «Норси-Транса» Сергей Овчинников. Он добавил, что запрет на покупку иностранных решений — фактически единственный способ стимулировать российские компании производить «железо».

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров считает, что российские вендоры готовы замещать отдельные блоки импортного ПО. Но для замещения платформенных решений, которые и нужны заказчикам, необходимо сочетать запрет на иностранный софт со стимулированием создания консорциумов между поставщиками и госкомпаниями, чтобы довести ПО до нужного уровня, отметил Макаров. Российские вендоры способны обеспечить лишь частичную цифровизацию КИИ, согласился топ-менеджер крупной госкорпорации.