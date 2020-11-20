Проект внедрения в ПАО УКБ «Новобанк» компания iSimpleLab реализовала в непростой период пандемии. Сотрудничество началось весной 2020, а уже в конце лета первые пользователи онлайн-сервисов, которыми стали сотрудники банка, смогли работать в новой системе ДБО, построенной на инновационной платформе iSimpleBank 2.0.

«Новобанк Онлайн» открылся для клиентов банка 5 ноября 2020 года. Клиентам стали доступны удобный и понятный интерфейс, простая авторизация по логину-паролю или по отпечатку пальца и распознаванию лица в случае с мобильной версией (для платформ iOS и Android).

Помимо самых востребованных операций — денежных переводов и платежей, пополнения счета, оплаты услуг — «Новобанк Онлайн» подключили к Системе быстрых платежей (СБП). Эту интеграцию iSimpleLab провела в сотрудничестве с коллегами по консорциуму iCAM — компанией iDSystems — на базе собственного технологического решения. И теперь клиентам «Новобанк» доступны мгновенные переводы в режиме 24/7 по номеру телефона в кредитные организации, которые также подключены к СБП, а также открыта возможность оплаты по QR-коду.

Сотрудничество с iSimpleLab продолжается. Вскоре функционал «Новобанк Онлайн» дополнят новыми возможностями, например, возможностью проводить валютно-обменные операции. В ответ на пожелания клиентов ПАО УКБ «Новобанк» и на требования рынка, приложения будут расширять и совершенствовать.

iSimpleLab

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.