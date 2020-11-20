Экономики западных стран излишне закредитованы, что в период пандемии нового коронавируса создает риск формирования «пузырей», сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«[Экономики западных стран] сильно закредитованы, на самом деле создают риск для всей мировой экономики в будущем, потому как закредитованные экономики — путь к формированию «пузырей». Кредиты надо погашать, и пока неясно, за счет чего, каких источников это будет погашаться. Это «пузырь», который может лопнуть, и это будет больно для всех», — сказал Аксаков.

Он пояснил, что западные экономики работают с дефицитом бюджета более 3%, а российская экономика — в рамках рекомендованных международными ведомствами и экспертами предельных величин дефицита.

«Мы впервые за последние годы уже закладываем дефицит в бюджете, хотя доходы не очень сильно увеличиваются, потому что база низкая, в этом году [доходы] упали — 18,8 триллиона рублей примерно. <...> А расходы мы наращиваем, чтобы выполнять социальные обязательства, поддержать экономику, инвестиции. Расходы будут 21,6 триллиона рублей. Дефицит — 2,755 триллиона рублей — довольно большой, но по соотношению с ВВП он будет достаточно низок», — отметил Аксаков.