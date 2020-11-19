Глава ФНС Даниил Егоров не поддержал предложение Торгово-промышленной палаты (ТПП) разрешить регионам снижать ставку налога для самозанятых до 1%, чтобы в ручном режиме развивать разные отрасли микробизнеса, пишет РБК . По словам Егорова, существующий налоговый режим для самозанятых является «скорее социальным проектом», который позволяет без лишних трудностей работать в легальном поле.

При регистрации самозанятые получают налоговый вычет в 10 тыс. рублей, что понижает ставку налога. Дополнительный налоговый вычет из-за пандемии в 12,13 тыс. рублей (минимальный размер оплаты труда) «обнуляет этот налог», подчеркнул Егоров.

ТПП обосновывала свое предложение тем, что снижение ставки налога для самозанятых позволит смягчить для них последствия пандемии (многие из этой категории работающих потеряли доходы из-за карантинных ограничений), а также даст возможность регионам в «ручном режиме» развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность.

Если в разных регионах и сферах деятельности будут разные ставки налога, его будет сложнее администрировать, добавил глава ФНС. Сейчас алгоритм приложения для самозанятых самостоятельно рассчитывает налог, который уплачивается не по месту регистрации, а по месту получения дохода. «Если ставка нейтральна, налоговой все равно, где зарегистрирован самозанятый», — отметил Егоров.

Глава ФНС также прокомментировал опасения предпринимателей, что после снятия моратория на проверки «налоговая набросится» на бизнес. Налогоплательщики, которые подвергаются жестким мерам контроля, не ведут себя лояльно в налоговых правоотношениях, отметил он. Глава ФНС указал на «очень серьезное обеление экономики» и падение «аппетита к незаконным операциям». «Поэтому можем позволить себе более комфортное мягкое регулирование, шаг за шагом упрощать институты контроля», — заключил Егоров.