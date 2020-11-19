Граждане в 2021 году могут получить внесудебную защиту со стороны финансового уполномоченного в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений, пишет «Коммерсант» . Механизм коснется только новых договоров. Служба обеспечения деятельности финуполномоченного разослала пенсионным СРО, а также в ЦБ проект поправок в закон «О финомбудсмене», которые предполагают упрощенную систему восстановления нарушенных прав жертв неправомерного перевода в НПФ.

Проект поправок в закон предполагает наделение финомбудсмена такими полномочиями, чтобы «обеспечить возможность лица, застрахованного по договору ОПС, восстановить свои нарушенные права в ускоренном упрощенном порядке», отмечается в пояснительной записке. При обращении клиента финомбудсмен должен принять решение в течение 15 дней (срок может быть продлен на 10 дней, если требуется экспертиза). Экспертиза подписи на договоре ОПС, по которой будет определяться правомерность, также будет для клиента бесплатной.

Обратиться к финомбудсмену, согласно поправкам, гражданин сможет только в течение трех лет со дня, когда он «узнал или должен был узнать о нарушении» прав, и этот день был «не ранее 1 января 2021 года». То есть указанная норма не будет касаться массовых нарушений прошлых лет.

В НАПФ поддерживают идею поправок. По славам президента ассоциации Константина Угрюмова, «они заметно облегчили и ускорили бы гражданам процедуру возврата неправомерно переданных в «чужой» фонд пенсионных накоплений». По его словам, к данному документу необходимы поправки сразу в несколько законов в области ОПС. НПФ, нацеленные на активное привлечение, выступают против этой инициативы. Данная законодательная инициатива дестабилизирует практику защиты прав и, в частности, противоречит нормам ГК и закона «О НПФ», пояснили в Национальном НПФ.