В обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 за доллар, заявил экономист Михаил Хазин. Такой прогноз он дал в эфире ютуб-канала Metametrica .

«Рубль вернется к курсу 45 относительно доллара», — заявил Хазин.

Его коллега Михаил Делягин при этом подчеркнул, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. Он призвал не ждать евро по 55 рублей.

Свой прогноз Хазин строит, основываясь на данных работавших в США валютных спекулянтов.

Поскольку американские деньги сейчас очень переоценены, следует ожидать возвращения к их реальной стоимости, уверен экономист.

Он не исключил, что с курсом может произойти «все что угодно».