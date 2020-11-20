«ДОМ.РФ» и Банк ДОМ.РФ успешно завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием в объеме 14 млрд рублей. Это первый выпуск ипотечных облигаций с поручительством компании, обеспеченных ипотечным портфелем Банк ДОМ.РФ. Ставка купона по итогам размещения составила 5,85%.

Облигации были предложены широкому кругу инвесторов. В итоговой книге насчитывается порядка 680 заявок от крупнейших институциональных инвесторов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, банков, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Московская биржа включила ипотечные облигации с поручительством АО ДОМ.РФ в первый уровень котировального списка. Организатором выпуска выступил Банк ДОМ.РФ.

Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещено 23 выпуска объемом порядка 600 млрд рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет 2% от объема долгового рынка России.

«Привлечение инвестиций в отрасль жилищного строительства — одна из ключевых задач ДОМ.РФ как института развития. Ипотечное кредитование в 2020 году стало основным инструментом поддержки рынка строительства жилья в России и драйвером его развития. Одним из способов обеспечить рынок ипотеки фондированием является секьюритизация кредитов. Поэтому необходимо нарастить объём выпусков ИЦБ до 10 трлн к 2030 году. Это достаточно амбициозная задача, но выполнимая. Мы видим, что инструмент набирает популярность сегодня, есть активный спрос со стороны инвесторов, а самое главное, что речь идет о портфелях с качественными ипотечными кредитами», — прокомментировал размещение генеральный директора ДОМ.РФ Виталий Мутко.