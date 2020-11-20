Второй пакет мер поддержки авиакомпаний в правительстве РФ пока не обсуждается, выделенные ранее средства в 23,4 млрд рублей еще не использованы полностью. Об этом в кулуарах «Транспортной недели 2020» сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Пока нет (не обсуждается), потому что мы пока даже 23,4 миллиардов рублей не выбрали. Более сложная с моей точки зрения ситуация в аэропортах. Но у нас летом и в сентябре количество внутренних авиаперевозок увеличилось, соответственно пошли поступления в бюджеты компаний, — сказал он. — Сейчас ситуация достаточно осложнилась, но не так, как весной [...]. Пока каких-то существенных дополнительных мер поддержки мы не планируем, кроме пролонгации реструктуризации ранее отсроченных платежей для МСП, и это касается транспорта тоже».