Совет директоров банка «Восточный» единогласно принял решение о направлении на согласование в ЦБ кандидатуры Александра Сурина на должность председателя правления, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В должности председателя правления Банка «Восточный» Александр Сурин будет отвечать за операционное управление кредитной организацией, а также реализацию обновленной стратегии развития банка.



Занимающая ранее должность исполняющей обязанности председателя правления банка «Восточный» Светлана Труханович останется в составе совета директоров.

До прихода в «Восточный» Александр Сурин занимал пост председателя правления Запсибкомбанка. В 2011 году был управляющим Южно-Сахалинского отделения СберБанка России, членом правления Дальневосточного банка СберБанка России. С 2018 года работал в группе ВТБ. Имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере.

Александр Сурин закончил факультет технологии машиностроения Московского высшего технического училища им. Баумана, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Проходил обучение в Германской академии менеджмента Нижней Саксонии по специализации «менеджмент».