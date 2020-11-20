На сайте Банка России на выходных пройдут технические работы.

«21 и 22 ноября 2020 года с 09:00 до 19:00 по московскому времени возможны кратковременные замедления в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ», — предупредила пресс-служба регулятора.



«Приносим извинения за возможные неудобства», — обратился ЦБ к пользователям сайта.