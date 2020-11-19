Занимающая ранее должность исполняющей обязанности председателя правления банка «Восточный» Светлана Труханович останется в составе Совета Директоров.

До прихода в «Восточный» Александр Сурин занимал пост председателя правления «Запсибкомбанка». В 2011 г. был управляющим Южно-Сахалинского отделения Сбербанка России, членом правления Дальневосточного банка Сбербанка России. С 2018 г. работал в Группе ВТБ. Имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере.

Александр Сурин закончил факультет технологии машиностроения Московского высшего технического училища им. Баумана, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Проходил обучение в Германской академии менеджмента Нижней Саксонии по специализации «менеджмент».

В должности председателя правления Банка «Восточный» Александр Сурин будет отвечать за операционное управление кредитной организацией, а также реализацию обновленной стратегии развития банка.