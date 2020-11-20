Рост ВВП России в следующем году может составить 4% и выше, заявил в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы прогнозируем рост 3,3%, это заложено в наших эконом документах. Многие эксперты говорят, что скачок будет более высокий, потому что после пандемии проще подниматься с нуля, чем с более высокого уровня. Возможно, 4% и даже более», — сказал Аксаков.

Рост промышленности, по его словам, может составить 2,6%. «Вполне оптимистичный такой сценарий. И инвестиции должны возрасти примерно на 4%, а это инвестиционный спрос, который стимулирует рост экономики», — отметил Аксаков.

Он добавил, что Россия «сносно» переносит пандемию в сравнении с другими странами. «Поскольку падение мировой экономики около 6%, у нас прогнозируется, что мы будем иметь темпы роста ВВП к концу года минус 4%. Прогноз учитывает в том числе изменение мировой конъюнктуры. Мы рассчитываем, что пандемия будет побеждена», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Инфляция прогнозируется на уровне 3,8%, добавил Аксаков. «То есть, практически на том уровне, на котором мы сегодня живем. Нефть прогнозируется на уровне 45 долларов, она и сегодня такая на рынке есть, то есть достаточно консервативно наше правительство относится к цене на нефть, которая сильное влияние оказывает на ситуацию в российской экономике. Реальные доходы населения, по прогнозам наших экономистов, должны вырасти на 3%. Курс доллара должен составить 72 [рубля за доллар], так это зафиксировано в прогнозе», — сказал Аксаков.