Экономика российских регионов к сентябрю не восстановилась до докризисных уровней после ослабления мер, введенных ранее на фоне распространения коронавируса. Но регионы оттолкнулись от дна, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

«Несмотря на рост части показателей после падения в апреле-мае, возвращение к предкризисным значениям до конца этого года и в следующем году выглядит маловероятным. Это означает, что доходы региональных бюджетов не восстановятся. Тем не менее ограничительные меры, введенные на фоне осеннего роста заболеваемости, были уже не столь жесткими, как весной, а значит, дно большинства экономических показателей пройдено», — говорится в обзоре.

Объем платных услуг населению начал снижаться еще до введения превентивных мер и до конца года не восстановится. Поскольку транспортные услуги по-прежнему отчасти ограничены, оплату услуг ЖКХ можно отложить, а спрос на бытовые услуги мог снизиться даже после ослабления карантина, ждать восстановления сектора до конца года не имеет смысла. Существенное снижение объема платных услуг без значимого восстановления наблюдается не только в Москве, но и в крупных промышленных регионах — Республике Саха (Якутия), Республике Башкортостан, Приморском крае, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Архангельской области.

Самые значительные падения — в динамике оборота общественного питания, самые быстрые восстановления — в рознице. Оборот общепита этой весной просел наполовину, а в сентябре наблюдалось восстановление лишь в восемнадцати регионах, четыре из которых туристические. Оборот розничной торговли, снизившийся не так сильно в первую очередь за счет непродовольственного сектора, к июлю–сентябрю почти восстановился до прошлогодних значений.

Реальные доходы снизились, безработица возросла. Во II квартале реальные доходы населения снизились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В отдельных регионах снижение за этот период составило 12—17%. Официально зарегистрированная безработица увеличилась к сентябрю более чем в пять раз — до 4,9%, что сопоставимо с безработицей, регистрируемой по методологии МОТ (6,3%). Количество вакансий при этом вдвое меньше, чем официально зарегистрированных безработных. Тем не менее смягчение ограничительных мер позволяет предположить, что к концу года рост безработицы остановится.

Негативные тенденции в промышленности начались до введения на территории России противопандемийных мер, отмечают аналитики.

«Снижение наблюдается не только в добывающих регионах, но и в субъектах с высокой долей обрабатывающих производств, в основном экспортно ориентированных. Глубина падения части индексов превышает спад 2015 года, а глобальный характер экономического спада не позволяет надеяться на быстрое восстановление. В то же время снижение промпроизводства несопоставимо по глубине ни с платными услугами, ни с общественным питанием», — заключают эксперты.