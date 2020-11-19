«Тинькофф» стал лучшим розничным онлайн-банком в мире и победителем в ряде других номинаций премии Digital Bank Award 2020, присуждаемой международным журналом Global Finance.

Лауреатов премии выбирало престижное издание Global Finance, учрежденное в 1987 году и выпускаемое для широкого круга читателей в 187 странах мира. Журнал регулярно определяет лучших игроков среди банков и поставщиков финансовых услуг, а его награды являются знаком качества для всего мирового финансового сообщества.

«Тинькофф» также был признан победителем в нескольких подноминациях, став лучшим розничным онлайн-банком в Центральной и Восточной Европе и заняв первое место в подкатегориях «Лучшее мобильное приложение» и «Лучший дизайн сайта». В список победителей этого года в подноминациях премии вошли только два банка из России.