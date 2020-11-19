Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Международного Коммерческого Банка стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Выплата компенсаций начнется 24 ноября. РСХБ будет принимать заявления, иные необходимые документы и выплачивать возмещение в течение не менее чем года. В соответствии с законодательством выплата возмещения вкладчикам рухнувшего банка осуществляется до дня завершения в отношении него ликвидационных процедур, напоминает агентство.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 23 ноября на сайте АСВ и 24 ноября в газете «Московский комсомолец».

Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.



Страховой случай в отношении Международного Коммерческого Банка наступил 13 ноября этого года в связи с отзывом его лицензии .