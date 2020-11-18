Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ФГУП «Росморпорт» приступили к строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока, рассказали РБК гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников и глава группы компаний «Управление перспективных технологий» (УПТ) Алексей Стрельченко.

Оператором проекта выбрано подведомственное Росморречфлоту предприятие «Морсвязьспутник». УПТ занимается строительством международных линий связи и является генеральным подрядчиком проекта.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с указом президента от 26 октября «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Пропускная способность новой линии должна составить 52—104 Тбит/с, протяженность — более 12,5 тыс. км без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Как пояснил Стрельченко, идея проекта обсуждалась несколько лет, а контракт на строительство был подписан в 2019 году. К настоящему времени участники проекта провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили береговую станцию в Териберке, начали проектирование аналогичных объектов в поселках Амдерма и Диксон. Первый участок сети от Териберки до Амдермы планируется запустить в 2021 году, полностью завершить проект — в 2026-м.

По данным издания, реализация проекта должна позволить развить портовую инфраструктуру на трассе Северного морского пути, создать цифровую инфраструктуру для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике, решать задачи геологоразведки, подключить к новой линии связи районы арктического побережья и Дальнего Востока, где на данный момент есть только спутниковый Интернет и др.

Стоимость проекта — 65 млрд рублей, указано в документе. Как пояснил Куропятников, эти средства предоставит государство, но сумма не учитывает возможность международного развития и строительства дополнительных ответвлений. Предполагается, что линии до населенных пунктов будут строиться в том числе за счет средств заказчиков услуги доступа в Интернет.

Задачи окупить затраты не ставится, но поддержание и дальнейшее развитие линии должно финансироваться за счет средств, полученных от коммерческих заказчиков. Стрельченко отметил, что в первую очередь проект нацелен на подключение государственных, административных структур, обеспечение жителей Интернетом, то есть решение социальных задач. Однако за счет того, что при проектировании линии закладывается избыточная емкость, услуги можно будет оказывать и коммерческим заказчикам, а в дальнейшем развивать транзит международного трафика. По словам главы «Морсвязьспутника», они уже начали вести переговоры о возможности присоединения линии к международным кабельным системам, но с какими компаниями, он не уточнил.