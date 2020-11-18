Банки увеличили долю отказов в выдаче займов, пишут «Известия» , ссылаясь на БКИ «Эквифакс». Сильнее всего снизился уровень одобрения по кредитным картам — на треть (до 22%). Уровень одобрения заявок на получение потребительского займа за последний год также сократился — с 42,5% до 38,7%, ипотеки — с 73,8% до 70,9%. Однако порог одобрения по потребительским займам в начале осени стал сопоставимым с докризисным, что свидетельствует о восстановлении этого направления. Тогда как по жилищным ссудам в сентябре отказы выросли на 7 процентных пунктов по сравнению с началом весны, отмечают в бюро.

По состоянию на октябрь средневзвешенная ставка по жилищным ссудам составляла 7,32%, по кредитным картам — в диапазоне 11—24%, а по потребительским кредитам — 10—13%. Средние ставки по займам в МФО — 1% в день.

В крупных кредитных и микрофинансовых организациях подтвердили некоторое ужесточение политики выдачи займов. В банке «Санкт-Петербург» с начала карантина были введены некоторые коррективы в процесс рассмотрения заявок, доля одобрения несильно поменялась, так как финучреждение в основном кредитует свою зарплатную базу, а по сегменту новых потребителей услуг частично введено ручное рассмотрение заявок. В пресс-службе Тинькофф Банка рассказали, что кредитная организация с конца марта изменила показатель одобрения с 20—25% до 10—15%. К лету первоначальные значения вернулись, они сохраняются и сейчас, отметили там. Как сообщили в пресс-службе «ДОМ.РФ», показатель одобрения заявок на ипотеку остается стабильно высоким на протяжении всего года, сейчас отмечается рост заинтересованности в ссуде.

В онлайн-платформе Webbankir сообщили о противоположном тренде — росте уровня одобрения займов на 7,3 п. п. по итогам девяти месяцев относительно прошлогодних значений. Увеличение происходит в основном за счет новых клиентов, часть из которых ранее обслуживалась в банках.

По словам экспертов, с начала года действительно наблюдается ужесточение кредитной политики банков в розничном секторе, что коррелирует с негативной динамикой реальных доходов населения и растущим уровнем безработицы. Снижение уровня одобрения в ипотеке может также быть обусловлено ажиотажным спросом на рынке, при котором растет число технических отказов. В условиях ужесточения кредитной политики большинство банковских клиентов переходят к МФО, которые ждут таких потребителей, отметили эксперты.