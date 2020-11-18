Глава Минстроя Ирек Файзуллин не исключает, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках может быть продлена после середины 2021 года. Такое мнение он высказал в ходе XIV Московского форума лидеров рынка недвижимости. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

«В 2021 году, как мы знаем, это программа сохраняется. И мы будем работать над тем, чтобы эта поддержка сохранилась и далее. Будем смотреть на ту ситуацию, которая сложится в середине следующего года в этом направлении», — сказал Файзуллин.

Министр подчеркнул, что программа дала импульс стройотрасли в условиях распространения коронавируса и подстегнула дополнительный спрос на новостройки. «Но нам всем надо сделать соответствующее предложение, иначе это приведет к излишнему росту цен на строительный продукт», — добавил он.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах. Одним из целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.