Законопроект о продлении отсрочки по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами внесен в Госдуму.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и замсекретаря генсовета, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В июле Госдума приняла закон, согласно которому индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Это правило должно применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, законопроектом предлагается заменить эту дату на 1 мая 2021 года. Принятый летом закон также предоставил рассрочку по кредитному долгу для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ.