Сотрудники МВД могут продолжить оформлять и выдавать загранпаспорта в многофункциональных центрах (МФЦ) до 1 декабря 2021 года. Соответствующее постановление правительства, подготовленное Минэкономразвития, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагалось, что с 1 декабря 2020 года в центрах Госуслуг принимать граждан по вопросам получения загранпаспорта нового поколения смогут только сотрудники МФЦ. Однако из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вынужденной нагрузки на бюджеты регионов, его решили продлить еще на год. За это время многофункциональные центры должны быть оснащены нужным количеством криптобиокабин — специальных программно-технических комплексов отечественного производства, которые позволяют упростить и ускорить оформление и выдачу биометрических паспортов, обеспечив при этом должный уровень информационной безопасности.

Для получения загранпаспорта нового поколения в МФЦ, которые участвуют опытной эксплуатации, человеку требуется написать заявление и очно посетить МФЦ После этого он получает персональный штрих-код. Его нужно просканировать в криптобиокабине. Далее, следуя инструкции, гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт. Информация, необходимая для изготовления паспорта, направляется в «Гознак» по зашифрованному каналу. Это позволяет обеспечить сохранность информации. Отслеживать готовность паспорта можно привычными способами через каналы МФЦ.

В первую очередь принимают участие Москва, а также Краснодарский край и Тульская область. Далее присоединились Белгород, Воронеж, Ярославль и Волгоград.

На сегодняшний день центры госуслуг уже осуществили выдачу почти 600 заграничных паспортов с помощью криптобиокабины, еще более 600 паспортов находятся в процессе оформления или ожидают получения.

