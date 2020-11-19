Российские авиакомпании по итогам 2020 года сократят перевозки примерно на 50% от уровня 2019-го — до 64 млн пассажиров. В 2021 году авиакомпании восстановят пассажироперевозки на 80% от уровня 2019-го (до более 100 млн пассажиров). Об этом в ходе конференции «Эффективность инструментов государственной поддержки на воздушном транспорте в период выхода из коронакризиса» в рамках Транспортной недели сообщил заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов.

«Несмотря на некоторую положительную динамику, общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году прогнозируется в целом на уровне около 50% от объемов 2019 года. Восстановление перевозок российскими авиакомпаниями в 2021 году планируется на уровне не выше 80% относительно показателей 2019 года», — сказал Новгородов.

По его словам, Росавиация, по данным на начало ноября, предоставила аэропортам компенсации из-за пандемии на сумму в 9,1 млрд рублей из запланированных 10,9 млрд рублей. Субсидии предоставлены 108 аэропортам.

Российские авиакомпании в 2021 году перевезут не более 80% пассажиров от уровня 2019-го.