Банк России рассматривает возможность предоставить НПФ право открывать и вести индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) всех существующих и разрабатываемых типов, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Сейчас такие услуги доступны лишь брокерам и управляющим компаниям. Пока утвержденной концепции нет, признает один источник. По его словам, речь может идти о «распространении на счета по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) режима ИИС» (ИИС/НПО). Другой собеседник говорит, что концепция может быть разработана в виде отдельного доверительного управления НПФ средствами по ИИС, как у управляющих компаний.

В ЦБ ответили, что более широкое распространение ИИС прорабатывается и с другими участниками финансового рынка, в частности со стороны НПФ были запросы о расширении деятельности. При этом порядок открытия и ведения таких счетов требует существенной проработки в соответствии с профильным законодательством. По информации одного из собеседников, идея еще даже не обсуждалась с Минфином.

Согласно прорабатываемой в прошлом году концепции, система гарантирования прав участников НПО должна действовать как на этапе накопления в рамках индивидуальных пенсионных счетов (не более 1,4 млн рублей поступивших взносов), так и на этапе выплат (не более двух размеров социальной пенсии). Гарантийным случаем будет признаваться аннулирование лицензии НПФ или его банкротство.

Сейчас НПФ имеют право самостоятельно инвестировать пенсионные резервы лишь в ограниченный набор активов, но с 1 января 2021 года их возможности расширяются при одновременном ужесточении требований к активам. Наличие системы гарантирования и жесткая декларация для средств ИИС/НПО для НПФ будет конкурентным преимуществом для консервативных инвесторов по сравнению с другими действующими ИИС, где нет ограничений по декларации и защиты счетов, считает один из собеседников издания.

По словам экспертов, при распространении гарантирования на НПО, а также предоставления права на ИИС это может являться расширением линейки НПФ. Такие счета становятся одной из разновидностей пенсионного плана. Угрозу для управляющих компаний не стоит переоценивать, так как у них уже налажены инфраструктура и экспертиза работы с индивидуальными инвестиционными портфелями, чем пока не могут похвастаться НПФ, считают эксперты.