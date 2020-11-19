Клиенты Севергазбанка получили доступ к Системе быстрых платежей (СБП), говорится в релизе финучреждения.

Теперь получать переводы от держателей карт других банков, входящих в СБП, можно только указав номер телефона получателя и наименование банка без указания номера карты. Также клиенты Севергазбанка могут переводить средства пользователям услуг других кредитных организаций.

«Благодаря специальной технологии переводы через СБП доходят до получателя мгновенно. Переводы осуществляются через мобильное приложение «СГБ-мобайл» (приложение необходимо обновить) и интернет-банк «СГБ-онлайн». Средства отправляются и зачисляются не только на счета банковских карт, но и на текущие счета клиентов», — сказано в сообщении.

Все исходящие переводы клиентов Севергазбанка по системе СБП являются бесплатными. В один месяц один клиент банка может перевести сумму до 100 тыс. рублей, уточнили в банке.