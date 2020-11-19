По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 9 месяцев 2020 года, «Капитал Life» занимает первое место на российском рынке страхования жизни как по количеству договоров (40% рынка), так и по выплатам по программам накопительного страхования. В третьем квартале 2020 года выплаты компании показали максимальные значения не только за текущий год, но и за все предыдущие годы.

Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни за этот период превысила 160 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. Максимальная рисковая выплата «Капитал Life» за 9 месяцев 2020 года составила 9,6 млн рублей и была перечислена родственникам застрахованного лица в Москве.

Доля клиентов «Капитал Life», которые оформили заявления по страховому случаю и получили выплаты полностью дистанционно, в пиковые дни достигала 65%.

«С начала 2020 года страховщики жизни совокупно выплатили россиянам более 148 млрд рублей. Для российского рынка это рекордный показатель за все время его существования. Уверен, что эти деньги, которые включают как выплаты по дожитию, так и рисковые выплаты, в том числе по рискам, связанным с коронавирусом, по которым только «Капитал Life» защищает более 700 тыс. россиян, оказали важную финансовую поддержку клиентам в непростой период, - отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. – В нынешних условиях важнейшая задача страховщиков – дальнейшая популяризация страхования жизни как надежного и эффективного инструмента накоплений и защиты жизни, здоровья и благосостояния россиян».

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома – обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн – в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте . Эта дистанционная система урегулирования была отмечена в 2020 году Международной премией в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина, а компания вышла на первое место по цифровизации среди страховщиков жизни согласно рейтингу Фонда «Сколково».

Все онлайн-сервисы «Капитал Life» представлены в специальном разделе «Дистанционные сервисы» на сайте компании KAPLIFE.ru .