Отдельных обращений президента России Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии коронавируса не планируется, сейчас в них нет необходимости. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается обращений к нации, президент это делает по мере того, как возникает необходимость. В настоящее время каких-то отдельных обращений не планируется, — сказал представитель Кремля. — Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях».