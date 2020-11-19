Об этом свидетельствует рейтинг банков по рентабельности активов, подготовленный РИА Рейтинг.

В исследование были включены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям России. Отмечается, что доля прибыльных банков находится на стабильно высоком уровне. Из представленных банков по состоянию на 1 октября прибыль получили 174 или 87% от общего числа.

Что касается рентабельности активов, то эксперты выделяют частные банки, которые лидируют по этому показателю по итогам третьего квартала 2020 года среди всех типов кредитных организаций по формам собственности (государственных, частных и с контрольным иностранным участием). Средняя рентабельность активов у частных банков составила 2,4%, тогда как у госбанков и банков с иностранным участием рентабельность активов была несколько меньше – 1,8% и 1,4% соответственно. Таким образом, третий квартал подряд частные банки становятся самими рентабельными.