Участие в саморегулируемых организациях (СРО) для коллекторов должно стать обязательным, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев на конференции «Метатренды взыскания – 2021».

«Мы предлагаем, что это (Обязательность членства в СРО. – Прим. ред.) должно вступить 1 июля 2022 года, и если ПКО (Профессиональная коллекторская организация. – Прим. ред.) не вступила в СРО и ее нет там более 60 дней, она автоматически исключается из госреестра», – отметил Эльман Мехтиев.

Наряду с этим НАПКА предлагает ужесточить требования в СРО. По мнению Мехтиева, в обязательную саморегулируемую организацию коллекторов должно входить не менее 25 ПКО и не менее 35% рынка по объему услуг, выручки или портфеля. Кроме того, у СРО должны быть собственные стандарты по взаимодействию с физлицами и по работе с обращениями.

НАПКА также предлагает создать отдельный компенсационный фонд СРО. Из него будут выплачиваться компенсации должникам, если коллектор причинил им ущерб или вред в результате нарушения стандартов СРО. Формироваться такой фонд будет из членских взносов и штрафов за нарушения стандартов.

Напомним, рабочая группа находится на финальной стадии согласования новых поправок в закон 230-ФЗ о защите прав и интересов должников при возврате просрочки вышла. Финальная версия законопроекта пока не опубликована, но основные нововведения уже известны. Основная новелла поправок заключается в том, что ведение надзора за деятельностью коллекторов будет распространяться не только на коллекторские агентства, но и на МФО и банки. Также в законе будет закреплен способ коммуникации заемщиков с коллекторами через электронную почту с идентификацией клиентов с помощью ЕСИА и понятие робот-коллектор.

Также в проекте предусмотрена обязательная процедура досудебного порядка возврата. По информации «Известий», взыскатель сможет подать в суд только после отказа должника исполнить требования или отсутствия ответа в течение 30 дней. Требование нужно будет вручить лично, заказным или электронным письмом или через портал госуслуг.