Татьяна Москалькова, занимающая должность уполномоченного по правам человека в РФ, предложила распространить меры поддержки, предусмотренные для семей с детьми в возрасте до 16 лет, на семьи с несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает РАПСИ.

В четверг омбудсмен представила доклад, посвященный проблемам, связанным с защитой прав человека в условиях пандемии.

Москалькова сообщила, что в период пандемии COVID-19 в ее аппарат поступали просьбы о помощи в получении мер социальной поддержки для детей старше 16 лет. В силу того, что в большинстве случаев 16—17-летние несовершеннолетние обучаются в общеобразовательных учреждениях, из-за распространения новой коронавирусной инфекции многие семьи испытывали материальные трудности.

Москалькова полагает, что на федеральном уровне для таких семей тоже может быть предусмотрена система мер социальной поддержки.



«Представляется целесообразным с учетом общественного запроса рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки, предусмотренных семьям с детьми в возрасте до 16 лет, на семьи с несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет», — говорится в докладе омбудсмена.