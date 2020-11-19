Текущее ухудшение эпидемической ситуации оказывает гораздо менее негативное влияние на динамику экономической активности в России, чем ограничительные меры весной этого года. На это указывает Центробанк, основываясь на данных мониторинга отраслевых финансовых потоков . Как поясняется, такой тенденции во многом способствует точечный характер ограничений, вводимых из-за роста заболеваемости.

«Объем входящих платежей закрепился вблизи докризисных показателей. В отраслях потребительского и государственного спроса сохраняется положительное отклонение от «нормального» уровня. Оно компенсирует устойчивое отрицательное отклонение в отраслях, ориентированных на экспортный и промежуточный спрос», — констатируют в ЦБ.

Согласно данным мониторинга, скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня (среднего уровня дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) на рабочей неделе с 9 по 13 ноября составило минус 0,6% после минус 0,7% на неделе со 2 по 6 ноября. Среднее отклонение входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления составило плюс 0,9% (плюс 0,4% неделей ранее).

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, среднее за четыре недели отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня несколько расширилось и составило минус 10,1% (минус 8,2% на предыдущей неделе) на фоне увеличения отставания финансовых потоков от «нормального» уровня в добыче сырой нефти и газа.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на отчетной неделе превышение объема входящих платежей над «нормальным» уровнем немного увеличилось и составило 6,7% в среднем за четыре недели (6% неделей ранее). Основным драйвером положительной динамики выступают розничная торговля и операции с недвижимым имуществом.

В отраслях инвестиционного спроса 9—13 ноября среднее за четыре недели отклонение от «нормального» уровня входящих финансовых потоков продолжило расширяться, составив минус 3,5% после минус 1,3% неделей ранее.



В отраслях государственного потребления четырехнедельное среднее скользящее отклонение входящих платежей от «нормального» уровня увеличилось до плюс 13% с плюс 10,7% неделей ранее. Основным положительным драйвером остается деятельность органов государственного управления, где четвертую неделю подряд растет отклонение входящих финансовых потоков от «нормального» уровня: за период с 9 по 13 ноября разрыв составил плюс 24,7% после плюс 21,6% неделей ранее. Положительный вклад также вносит здравоохранение: плюс 12,3% в среднем за четыре последние недели после плюс 9,4%.