Правительство России планирует утвердить правовой статус апартаментов до конца 2020 года.
Минстрой России планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушания в Совете Федерации.
«Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция — что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить. <…> Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что всё, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — сказал Стасишин.
Он добавил, что в законодательство необходимо ввести новое понятие многофункциональных зданий с жилыми помещениями, на которые будет распространяться регуляторика жилищного законодательства. «Там должны быть управляющие компании, должна быть плата за капремонт, в них должна быть регистрация [жительства]», — пояснил замминистра.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий в свою очередь подчеркнул, что для апартаментов нужно утвердить новый вид жилых помещений, который не будет обладать всем набором привилегий и обязанностей жильцов, которые сейчас распространяются на многоквартирные дома.
При этом, по мнению президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, все апартаменты признать жильем не получится. В частности, речь идет о зданиях, расположенных в промышленной зоне, рядом с промышленными предприятиями, в охранной зоне и т. д.
Так, статс-секретарь — замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отметил, что при амнистировании существующих апартаментов и переводе их в жилые помещения нужно обратить внимание на расположение земельных участков с такими зданиями.
«У нас прошла большая реформа по зонам с особыми условиями использования территорий, и в Земельном кодексе появилась новая глава, теперь во всех этих зонах есть ограничения по строительству жилья. Нужно не забыть, что если мы будем признавать это (апартаменты. — Прим. ТАСС) жильем, то у нас [может появиться] огромная проблема, что это жилье может попадать в те зоны (охранные зоны, санитарно-защитные, приаэродромные территории), где их по этим правилам совершенно не может быть», — добавил Бутовецкий.
Также, по словам замруководителя Росреестра, при переводе апартаментов в статус жилых помещений нужно прописать правила учета общего имущества и обоснование возникновения права на это имущество. «Эти два вопроса будут важны для нас как для регистрирующего и учетного органа», — сказал он.
Как следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики, правительство России планирует утвердить правовой статус апартаментов до конца 2020 года. В настоящее время в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов — необеспеченность социальной инфраструктурой.
Нет комментариев