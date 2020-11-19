Минфин РФ не планирует пересматривать налог на дорогостоящие автомобили. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

«Минфин России в настоящее время не рассматривает вопрос о внесении изменения в Налоговый кодекс в части корректировки пороговых значений [налога]», — отметили в пресс-службе.



Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что владельцам автомобилей стоимостью более 3 млн рублей необходимо платить налог на роскошь, даже если они приобрели автомобили со скидкой, поскольку ФНС для расчета налога использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом.