Это уже второе представительство кредитной организации в самом динамично развивающемся микрорайоне донской столицы. Первое – ДО «Суворовский» – открылось пять лет назад.

Новый офис предлагает полный перечень банковских продуктов и услуг для частных клиентов, который включает вклады, ипотечное и потребительское кредитование, прием всех видов платежей, быстрые денежные переводы, обслуживание банковских карт и обмен валюты. Кроме того, в допофисе можно воспользоваться специальными программами КБ «Кубань Кредит» для людей пенсионного возраста.

- В Суворовском Банк работает практически с момента начала массовой застройки микрорайона, - отметила заместитель директора Ростовской региональной дирекции по розничному бизнесу Оксана Стушкина. - Со временем поняли, что одного офиса в ТЦ «Магнит» стало не хватать, так как количество постоянных клиентов увеличилось за счет жителей соседних садоводческих товариществ. Поэтому было принято решение об открытии еще одного представительства КБ «Кубань Кредит», что, к тому же, очень удобно для людей, проживающих поблизости. Также для удобства клиентов офис работает по субботам.

ДО «Уланский» расположен по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Уланская, 8а.

Режим работы:

Прием платежей, обмен валюты и быстрые денежные переводы

Вт-Сб: 09.00-17.30, перерыв 13.00-14.00

Вс-Пн: выходной

Обслуживание частных клиентов

Вт-Пт: 09.00-17.30, перерыв 13.00-14.00

Сб-Пн: выходной

Кредитование частных клиентов

Вт-Сб: 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00

Вс-Пн: выходной