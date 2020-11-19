Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил продлить все антикризисные меры для частных предприятий, которые по-прежнему работают с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на пленарном заседании Всероссийского налогового форума «Налоговая вакцинация экономики».

«Отдельные отрасли по-прежнему несут на себе бремя ограничений. Например, выставочные, культурно-развлекательные мероприятия. В отношении них считаю целесообразным продлить все те меры, которые действовали во время весеннего локдауна, в том числе отсрочку или рассрочку по уплате налогов», — сказал он.

Также, по его словам, в этом году «многие компании понесли существенные издержки на организацию и создание возможностей удаленной работы своих сотрудников, на обеспечение работы без физического контакта пользователей и потребителей своих товаров и услуг».

«Указанные затраты во многом для предпринимателей имели серьезный эффект и вышли далеко за пределы запланированных и прогнозируемых. В связи с этим предлагаем разрешить предпринимателям списывать эти расходы единовременно или хотя бы применять повышенные нормы амортизации в отношении соответствующих основных средств. Это позволит компаниям хотя бы частично снизить издержки и снять напряженность в дальнейшем планировании бизнеса», — отметил Катырин.